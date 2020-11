Fossano si prepara al Natale: in fase di ultimazione gli ultimi addobbi in vista dell’inaugurazione

Da alcuni giorni ormai a Fossano si possono ammirare le luci natalizie istallate in via Roma e in viale Regina Elena ma non sono le uniche attrattive che i fossanesi potranno ammirare a Natale.



Oltre alla novità della grande sfera illuminata posizionata presso il Largo degli Eroi, in piazza Manfredi è incorso l’installazione del “villaggio” di Natale.



Questa installazione vedrà inoltre la presenza di una grande struttura a forma di pino illuminato, l’addobbo è promosso dalla Pro Loco di Fossano grazie al contributo del Comune e della Cassa di Risparmio di Fossano i quali hanno stanziato un totale di 9mila euro.



In piazza Castello invece verrà posizionato un proiettore che illuminerà il castello degli Acaja con luci natalizie. L’installazione dello stesso è avvenuta grazie al Comune e alla CRF che hanno finanziato l’opera con €10mila.



Una Fossano dunque, nonostante l’emergenza sanitaria da Covid-19, non vuole fermarsi e vuole far vivere alla popolazione una magica atmosfera natalizia.



“Ringraziamo di cuore l’associazione commercianti InFossano e l’Ascom cittadina - commenta il primo cittadino Dario Tallone - i commercianti nonostante la crisi hanno contribuito alla realizzazione di queste opere e soprattuto hanno contribuito a regalare un sorriso a tutte le persone che vedranno le luminarie. Un ulteriore grazie lo rivolgiamo alla Cassa di Risparmio di Fossano che ci sostiene sempre nelle nostre iniziative”



Domenica 29, in diretta streaming alle ore 18, avverrà l’accensione di tutte le luminarie natalizie della città.