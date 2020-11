Il Comune di Cuneo chiederà al Ministro Demicheli ristori specifici dedicati agli autotrasportatori

Unanime, tra i consiglieri intervenuti come “Beppe” Lauria e Tiziana Revelli, il sostegno alla proposta. Carlo Garavagno: “Giustissimo. Stiamo costringendo gli autotrasportatori a spendere centinaia di euro in più per passare tra Italia e Francia tramite autostrada; le regioni a statuto speciale assicurano fiscalità di assoluto vantaggio che a noi sono precluse, quindi credo i ristori siano assolutamente necessari”. Ugo Sturlese, invece, ha sottolineato come occorrano “misure organiche per venire davvero incontro agli autotrasportatori senza sollevare ogni volta problematiche che ci pongono in contrasto le vallate d’Oltralpe”.