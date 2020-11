La C.E.C. ricorda ai cuneesi: "I sacchetti per i rifiuti ritirabili presso la cooperativa San Paolo di via Peano"

Al Consorzio Ecologico Cuneese, a seguito di numerose chiamate da parte dei cittadini, preme ricordare che i sacchetti per i rifiuti per gli utenti del Comune di Cuneo possono essere ritirati presso la cooperativa San Paolo, in Via Monsignor Peano 8 con i seguenti orari: il martedì pomeriggio dalle ore 14 alle ore 18 e sabato mattina dalle ore 9 alle ore 13. Si dovranno utilizzare il distanziamento sociale e la mascherina. La C.E.C. ringrazia per la collaborazione.