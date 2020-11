Mondovì: niente mongolfiere per l'Epifania 2021. Non si terrà il raduno aerostatico internazionale

Dopo settimane di riunioni, il Consiglio direttivo dell’Aeroclub Mongolfiere di Mondovì e il Comune di Mondovì hanno deciso di annullare il 33° Raduno Aerostatico Internazionale , in programma dal 3 al 6 gennaio 2021. Anche se l'evento non si terrà, Aeroclub e Comune si metteranno immediatamente al lavoro per futuri progetti o iniziative che riguardino le mongolfiere nell’arco del 2021.

"Riteniamo che sia una questione di responsabilità, prudenza, opportunità ma anche buon senso" – afferma Giorgio Bogliaccino, presidente dell’Aeroclub –. "Ma questo non significa che ci dimenticheremo di Mondovì, che per noi è e resta la “Capitale italiana delle mongolfiere”. Siamo ben consci di quanto la città di Mondovì ami i nostri palloni, abbiamo ancora negli occhi la folla, gli applausi e i sorrisi che hanno accompagnato i nostri decolli lo scorso gennaio. Non vediamo l’ora di tornare a colorare i cieli".

L’assessore al turismo del Comune di Mondovì, Luca Olivieri: "Mondovì è e vuole restare capitale della mongolfiera. Purtroppo l’attuale emergenza sanitaria non consente di realizzare il Raduno 2021 nelle forme tradizionali. L’Amministrazione, tuttavia, non vuole certo rinunciare a un 2021 colorato dalle mongolfiere. Per questo faremo di tutto per coinvolgere ogni attore interessato all’evento affinché, venute meno l’emergenza sanitaria, si trovi la formula più adeguata per ridare a Mondovì le sue mongolfiere: magari non un Raduno tradizionale, ma comunque appuntamenti che siano, come sempre, in grado di appassionare grandi e piccini".