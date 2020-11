Nuovo ospedale unico di Cuneo, quasi concluso lo studio di pre-fattibilità: "Siamo stati chiamati a dare contributi in corso d'opera, invece interverremo solo a cose fatte"

Si è tornato a parlare di nuovo ospedale unico nella prima serata del consiglio comunale di Cuneo tenutasi ieri (lunedì 23 novembre). A riportare l’attenzione sulla tematica, dopo più di un mese dall’incontro in cui la commissione temporanea dedicata è stata messa al corrente della prima metà di lavori sullo studio di pre-fattibilità del progetto, un’interpellanza nella quale il gruppo Cuneo per i Beni Comuni chiede aggiornamenti in merito alla richiesta di presa visione dei dati dello studio di pre-fattibilità stesso, accordata in sede di commissione ma poi mai concretizzatasi.

Ricordiamo che lo studio si propone di mettere nero su bianco tutti i dati relativi ai due possibili setting di realizzazione dell’ospedale – la struttura dell’attuale S. Croce e quella dell’attuale Carle – perché la scelta definitiva da parte dell’amministrazione possa basarsi su di essi.

Un’eventualità che Ugo Sturlese prima – che ha presentato l’interpellanza – e “Beppe” Lauria poi hanno sottolineato essere esempio della considerazione conferita ai consiglieri di minoranza: “I due presenti delle commissioni temporanee speciali hanno le stesse difficoltà nel trattare con noi – ha sottolineato Lauria - . Sembra che in questa amministrazione esistano due piani di lavoro, e quello in cui si decide e si costruisce per davvero non vede la presenza di molti di noi: veniamo convocati a spot, quando capita, chiamati a supportare le tesi che altri hanno creato e discusso”.

A rispondere è stato Luca Pellegrino – secondo presidente della commissione temporanea speciale dopo Alessandro Spedale, attuale presidente del consiglio comunale - : “Il documento richiesto e presentato in commissione non è di proprietà del Comune, quindi non è stato possibile distribuirlo liberamente sin da subito – ha chiarito, poi spalleggiato anche da Spedale stesso - . Abbiamo inviato, un mese fa, la richiesta di autorizzazione alla diramazione dei dati al direttore generale dell’ospedale e al presidente dell’ASO Santa Croce e Carle, che è l’ente che ha commissionato lo studio: ad oggi, nessuna risposta, che abbiamo provveduto a sollecitare all’inizio della scorsa settimana”.