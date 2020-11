Sulla tangenziale di Alba sei giorni di chiusura per gli svincoli del Mogliasso

Per poter effettuare lavori di asfaltatura l’Anas ha predisposto la chiusura al traffico dal km 29+500 al km 29+700 della Strada Statale 231 di Santa Vittoria. Interessata è l’area di svincolo di zona Mogliasso (imbocco e uscita di Alba Est, presso la zona artigianale).

La chiusura è prevista dalle ore 7 di giovedì 26 novembre alle ore 19 di martedì 1° dicembre. I lavori interesseranno le corsie di uscita in direzione Asti, e in direzione Cuneo e quella in entrata ad Alba arrivando da Cuneo.

Queste le deviazioni del traffico consigliate da Anas a seconda dello stato di avanzamento dei lavori.



Per i veicoli provenienti da Cuneo e diretti ad Alba (zona artigianale) è consigliata la prosecuzione del percorso sulla Complanare di Neive con inversione di marca alla rotatoria di arrivo della stessa complanare (presso località Baraccone), ritorno sulla A33 in direzione Cuneo e uscita ad Alba (zona industriale);