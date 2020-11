Vezza d'Alba: in corso la sostituzione della rete fognaria in via San Carlo

Sono iniziati i lavori di rifacimento del tratto fognario in via San Carlo a Vezza d'Alba. Un intervento di manutenzione straordinaria che vede la sostituzione di un tratto di rete fognaria con una portata maggiore (150 ml tubazione in Pead) e con rinterro e ripristino in asfalto.

L'intervento da 70 mila euro a cura di Tecnoedil di Alba gestore dell'intera rete fognaria del Roero era atteso da tempo ed è stato ritardato dalle chiusure dovute alle disposizioni anticovid.

La strada in via San Carlo resta chiusa. L'accesso ai residenti sarà garantito da un solo lato della via.