Casinò mondo e roulette: ecco le migliori sale da gioco online

In Italia così come nel resto del mondo non stiamo certo vivendo un periodo positivo. Tutto questo a causa della terribile pandemia del Coronavirus che sta mettendo in ginocchio l'intero globo terrestre, costringendo in vari Stati anche a tante persone a realizzare veri e propri lockdown con la chiusura di molti centri. Una replica di quello che è successo lo scorso marzo proprio nel nostro Paese e dove tanti appassionati dei giochi online sono riusciti a tamponare le ore di solitudine.

I migliori casinò online legali e regolamentati

In questa sezione analizziamo casinò mondo , il portale che introduce ai tanti propri utenti un modo per divertirsi e cimentarsi in tanti giochi online. Sono dieci i casinò online legali e regolamentati che il portale introduce e che andiamo a descrivere nella sua funzione e tra questi andiamo a descriverne tre in particolare che spiccano:

Casinò 888

Casinò Betway

Casinò Snai

Questi tre siti di casinò online sono legali e regolamentati dalla licenza dei Monopoli di Stato e sono tra le migliori scelte che ogni utente può realizzare: ma cosa rendono funzionali al massimo questi tre portali di giochi online?

Casinò 888. Il primo che andiamo a descrivere è senza dubbio Casinò 888, ormai sul web da parecchi anni e online fin dal lontano 1997. Sito ben fornito realizza ai suoi nuovi utenti registrati subito un bonus gratis da 20€ per provare i giochi all’interno. Insomma uno dei portali più forniti di sempre, dove tante sono le agevolazioni per i suoi utenti visto che tutti i nuovi utenti registrati inoltre potranno richiedere fino un bonus di benvenuto fino al 125% sul loro primo deposito. Il sito è retto da software di prestigio come NetEnt o NextGen.

Casinò Betway. Il secondo portale di giochi online che andiamo ad analizzare è un leader del proprio settore. Ci riferiamo al Casinò Betway, etichettato come tra i leader del suo genere e che regala a tutti i suoi nuovi registrati 5€ di bonus benvenuto da sfruttare su tutti i giochi all’interno. Inoltre il sito mette a disposizione un pacchetto di benvenuto sui primi tre depositi fino a 1000€. Software e design all’avanguardia, il portale mette sul piatto giochi di ogni specialità.

Casinò Snai. Il terzo portale che vogliamo sottolineare è quello relativo al Casinò Snai. A tutti i suoi nuovi registrati il sito in questione regala 15€ di bonus free per provare tutti i giochi che il portale mette a disposizione. Su slot e casinò Blu c’è anche un bonus di benvenuto pari al 100% fino a 1000€. Ampia la scelta dei giochi (tra sale casinò e giochi online) con un’assistenza al cliente di prim’ordine. Il portale è sorretto da un software all’avanguardia come Playtech ma non solo visto che anche altri sviluppatori collaborano con il sito.

Abbiamo elencato tre siti di giochi online che possono regalare un passatempo diverso, in questo momento non certo facile che la popolazione italiana e non solo sta attraversando, causa il terribile Covid-19.

I diversi tipi di roulette: ecco le migliori online

Tra i giochi online più gettonati vi è anche la roulette, gioco online tra i più frequentati e che nel passare del tempo ha sempre più registrato grande successo: in questa sezione andiamo ad analizzare i diversi tipi di roulette a disposizione.

I diversi tipi di roulette

Sono vari i tipi di roulette che si possono incontrare su un sito di giochi online, e possono essere divisi in questa maniera:

Roulette francese

Roulette europea

Roulette americana

Roulette francese. La prima roulette che analizziamo è quella francese. Ma come funziona? Come prima cosa possiamo dire che questo tipo di roulette è quella originale, la più usata in genere. Ha la funzionalità di avere a disposizione i numeri da 0 a 36, con la regola sull’uscita dello 0: in quel caso tutte le puntate sul numero vengono automaticamente bloccate per il giro successivo.

Roulette europea. Il secondo tipo di roulette che descriviamo è quella europea, dove sono poche le differenze da quella francese. Da segnalare il tappeto da gioco, in una posizione leggermente diversa da quella francese, mentre c’ un riepilogo schematico delle puntate a sistemi: i numeri vicini allo 0, i numeri orfanelli e la serie 5/8. Rispetto alla roulette francese, quella europea per quanto riguarda le puntate sullo 0 vengono direttamente dimezzate. La roulette europea può anche essere detta inglese.

Roulette americana. Una delle roulette più affascinanti è senza dubbio quella americana, il terzo tipo che andiamo a descrivere. Come prima cosa notiamo che le differenze, rispetto alla roulette francese e alla roulette europea, sono importanti. C’è la presenza del doppio zero (00) e su questo numero non c’è una regola: se esce tutte le puntate semplici risulteranno perdenti.

Esiste anche il tipo di Roulette Live, gioco online che si può trovare su vari portali: ma in cosa consiste? In un video si può trovare un vero o una vera e propria croupier con cui si può interagire anche attraverso una chat in tempo reale.

Questi sono i diversi tipi di roulette che sono a disposizioni dei tanti appassionati e che anno dopo anno si stanno dimostrando tra le più frequentate. Con la tecnologia che avanza, molti giochi online si sono evoluti e tra questi anche quello della roulette.