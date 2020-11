Esprimersi liberamente senza paura del pregiudizio: cosa si impara al liceo artistico di Cuneo

“Perché se senti di avere qualcosa dentro che cerca il modo di uscire fuori, beh, questo istituto ti aiuta a trovare la via giusta per esprimerlo”.

Una ex-studentessa del liceo artistico “Ego Bianchi” di Cuneo ricorda così i suoi cinque anni di scuola superiore. Cinque anni scanditi in un primo biennio di consolidamento della propria formazione nel campo delle arti figurative e della cultura in generale, cui fa seguito un triennio dedicato all’approfondimento delle proprie competenze in uno dei tre ambiti passibili di scelta. Figurativo, grafico e architettonico sono i tre indirizzi che lo studente potrà infatti scegliere di seguire dopo i primi due anni.