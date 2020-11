Al via a Manta il concorso di presepi “Casa mia è aperta - Mia ca l'e duverta”

La Giunta del Comune di Manta promuove, insieme all’Associazione Octavia, la seconda edizione del concorso di presepi “Casa mia è aperta - Mia ca l'e duverta”.

Si tratta di un’iniziativa rivolta a tutti i residenti nei sedici comuni dell’Associazione, scuole, sodalizi, parrocchie, circoli, aziende, attività commerciali, purchè intendano realizzare un presepio.

Durante la prima edizione era stato proprio un presepe mantese ad aggiudicarsi il secondo premio.

L’obiettivo del concorso è infatti quello di creare un circuito di presepi che siano visitabili e aperti al pubblico nel periodo delle feste, in quanto realizzati all’aperto in cortili, giardini, vetrine o luoghi accessibili nel rispetto delle normative anti-Covid (all’aperto o visibili a distanza, con distanziamento ed eventuale accesso contingentato e regolamentato per i luoghi al chiuso).

Il regolamento

L’iscrizione al concorso va fatta segnalando al proprio Comune nominativo della persona o dell’Ente partecipante, indirizzo di realizzazione del presepe e giorni e orari di apertura che si potranno garantire dal 24 dicembre al 6 gennaio. Le adesioni si raccolgono entro il 30 novembre.

Dopo la realizzazione del presepe, occorre procedere con l’invio di fotografie rappresentative alla mail associazioneoctavia@gmail.com entro il 18 dicembre.

Dal 21 al 23 dicembre, una commissione di valutazione composta da rappresentanti delle Amministrazioni ed esperti esterni selezionerà i presepi vincitori.

La premiazione avverrà in presenza, se la normativa lo permetterà, o in modalità online con recapito dei premi ai vincitori.

L'iscrizione dovrà avvenire entro il 5 dicembre.

Nel periodo dal 15 dicembre al 6 gennaio 2021 tutti i presepi, premiati e non, verranno condivisi con visitatori, parenti, amici in orari prestabiliti comunicati al momento dell'iscrizione al concorso a seconda delle esigenze dei partecipanti.

“È proprio questo il cuore dell'iniziativa – spiegano dal Comune di Manta – con la quale l’Associazione Octavia intende lanciare un messaggio forte di unione, nonostante il momento di particolare difficoltà. Invitiamo tutti i cittadini mantesi interessati a partecipare segnalando la loro adesione”.

I presepi dovranno essere accessibili nel rispetto delle norme anti-Covid e saranno resi visitabili solo nel caso in cui la normativa vigente lo consenta.