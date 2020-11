Saluzzo: domani l’addio all’imprenditore agricolo Giuliano Sacchetto

Cordoglio a Saluzzo per la morte ieri, nel tardo pomeriggio di Giuliano Sacchetto, agricoltore molto conosciuto. Aveva 66 anni. li aveva appena compiuti venerdì scorso ed è deceduto all’ospedale di Savigliano per complicazioni legate al Covid.

Conduceva l’azienda agricola di famiglia a Ruata Eandi, continuando l’attività del padre e ora affiancato dai due figli: Andrea e Valentino delegato Giovani Impresa Coldiretti Saluzzo.

Era un uomo molto attivo, impegnato in consigli di amministrazione come il Consorzio Irriguo e faceva parte del Consiglio parrocchiale della cattedrale cittadina.

Persona molto religiosa, seguiva in particolare la cappella di Sant’Eurosia nella frazione di Ruata Eandi, santa invocata per la protezione e fertilità dei raccolti.

Era un ex allievo salesiano di Lombriasco, molto legato all’oratorio Don Bosco di via Donaudi, al quale dava aiuto in alcune iniziative, tra cui ospitalità, nella sua azienda, al carro di carnevale Odb durante i mesi di lavorazione.

Il funerale avrà luogo domani mercoledì 25 novembre alle 15, nella Chiesa di Maria Ausiliatrice a Saluzzo. Il rosario questa sera alle 17,30 sempre nella stessa chiesa.

Lascia la moglie Domenica e i due figli Valentino ed Andrea.