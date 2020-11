"Bra Orienta" diventa digitale: un aiuto per scegliere il percorso di studi dopo le medie

Torna anche quest’anno Bra Orienta, iniziativa dedicata alla scelta del percorso di studi da intraprendere dopo la terza media, organizzato dal Comune di Bra e dalla Rete delle Scuole superiori braidesi, in collaborazione con la Cooperativa Orso e “Obiettivo orientamento Piemonte”.



Causa emergenza coronavirus, quest’anno la tradizionale presentazione dell’offerta formativa degli istituti di istruzione superiore braidesi cambierà in parte le sue modalità di fruizione spostandosi prevalentemente sul digitale, ma continuando ad offrire a ragazzi e famiglie un’importante occasione di incontro e approfondimento, grazie a incontri in videoconferenza, laboratori didattici a distanza, open day in diretta You Tube e sui siti degli istituti coinvolti.

Il programma dettagliato degli appuntamenti, con i link alle varie sessioni di presentazione, è in allegato e su www.bragiovani.it, con accesso direttamente dalla home page o da questo link. Per la maggior parte degli appuntamenti è necessaria l’iscrizione. Tutto gli eventi in programma sono fruibili gratuitamente.



Il centro di formazione professionale CNOS-FAP illustrerà i suoi corsi di qualifica triennali (Operatore meccanico, Operatore alla riparazione dei veicoli a motore, Operatore benessere – acconciatura, Operatore delle produzioni alimentari-pasticceria, pasta e prodotti da forno, Operatore di impianti termoidraulici) con una serata di presentazione dell’offerta formativa su Google Meet (24 novembre ore 21) e incontri “Open Day” nel mese di dicembre.



L’IIS “Velso Mucci” spiegherà le sue proposte nei settori dei servizi (enogastronomia, servizi di sala e vendita, accoglienza turistica), servizi commerciali e tecnologico (grafica e comunicazione) nell’incontro informativo “Novembre Mucci Spritz” (29 novembre ore 18) e più Laboratori didattici digitali.



L’IIS “Ernesto Guala” dettaglierà i corsi dell’istituto tecnico settore economico (Amministrazione, finanza e marketing, Sistemi informativi aziendali e Turismo), settore tecnologico (Costruzioni, ambiente e territorio e Geometri, Trasporti e logistica) e professionale (Manutenzione assistenza tecnica) in una serata di presentazione dell’offerta formativa in diretta You tube (30 novembre ore 20.30), in incontri digitali di dettaglio sui vari indirizzi, in una diretta video “Open Day” e con una “Guala Lab Week”, per provare i laboratori di orientamento “a distanza”.



Il liceo “Giolitti-Gandino” presenterà i suoi indirizzi (classico, linguistico, scientifico, scientifico opzione scienze applicate, scienze umane) nel corso di un incontro virtuale su Google Meet (26 novembre ore 20), con appuntamenti direttamente con i docenti, con un programma di Open Day e con “Un giorno al Liceo”, iniziativa che dà la possibilità di frequentare on line le lezioni dei vari indirizzi.



Su www.bragiovani.it è disponibile anche la guida “Cari genitori”, per affiancare al meglio le famiglie in questo importante momento della loro vita, la Guida post medie della Regione Piemonte e il link al sito regionale di Orientamento, per informazioni sull’offerta formativa dell’intera Provincia di Cuneo e Regione Piemonte.



Maggiori informazioni chiamando l’ufficio Informagiovani del Comune di Bra al numero 0172-438241 o scrivendo a informagiovani@comune.bra.cn.it.