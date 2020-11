Vezza: finita la quarantena per le due classi del polo scolastico

La prima prevedeva la sanificazione di tutti i locali del polo scolastico in piazza San Carlo/via Incisa; la seconda, la conclusione della quarantena per le due classi (IV elementare e la sezione A della prima media) dove erano stati segnalati casi di studenti positivi.

Dunque da domani (mercoledì 25 novembre) tutti gli studenti riprenderanno l'attività didattica in presenza, mentre il rientro in classe in sicurezza per i casi positivi sarà previsto sulla base delle indicazioni che perveranno loro dall'Asl Cn2.