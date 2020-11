TIMEOUT: Il punto sul campionato di pallavolo femminile di Serie A2 (Gir. Ovest): Domenica tutte le squadre in campo? Intanto Roma allunga in vetta

Iniziamo con una ventata di ottimismo! Domenica prossima tutte e cinque le gare in programma nel girone Ovest di A2 Femminile potrebbero disputarsi. Il condizionale di questi tempi è sempre d’obbligo, ma le notizie che giungono dalle società che precedentemente avevano registrato casi di contagio al Covid-19 sono attualmente confortanti. Resta da chiarire la situazione in casa dell’Exacer Montale, dove la scorsa settimana era stato riscontrato un caso di positività.

La società emiliana sta procedendo ovviamente a nuovi esami. Il girone Ovest, tuttavia, sembra aver superato la fase più acuta e difficile, anche se in tutti gli addetti ai lavori c’è la consapevolezza che quella contro il Covid-19 sia ancora una “partita” aperta. Questa settimana s’intravede un raggio di sole e facendo gli opportuni scongiuri, nel prossimo turno tutte e dieci le formazioni del girone potrebbero scendere in campo per la terza giornata di ritorno di regular season.

Come già detto, c’è ancora qualche dubbio per il match in programma tra Marsala e Montale, ma si spera che dagli accertamenti ai quali si sta sottoponendo il gruppo squadra emiliano giungano notizie rassicuranti. L’ultima volta che il girone Ovest è sceso in campo al completo è stato lo scorso 27 settembre, praticamente due mesi. La speranza è che la situazione continui a migliorare, mantenendo sempre e comunque alta la guardia.

Ieri, intanto, si è giocato il posticipo valido per la seconda giornata di ritorno con il big match tra l’Acqua & Sapone Roma e la Sigel Marsala. Le capitoline hanno vinto per 3-1 consolidando il primato in classifica. Per Rebora e compagne, il distacco dalla seconda posizione è diventato più corposo, con 5 lunghezze dalla coppia Marsala-Mondovì. Le tante gare da recuperare, tuttavia, rendono l’attuale classifica ancora in fase di evoluzione.

Importante vittoria del Barricalla Cus Torino, che al Pala Gianni Asti ha superato il Green Warriors Sassuolo per 3-1. Nelle padrone di casa ottime prove per Vokshi (19) e Pinto (18), mentre per le emiliane si è registrata l’ennesima prestazione superlativa del gioellino Ekaterina Antropova, capace di realizzare 34 punti con una percentuale in attacco del 57%. Sassuolo che, dopo una buona partenza in avvio di stagione, sembra essersi bloccato, visto che tra un’interruzione e l’altra è a secco di punti da tre giornate.

Boccata d’ossigeno anche per la Futura Busto Arsizio. Le lombarde hanno superato in casa il Club Italia Crai per 3-1. Grazie a questo successo la squadra di coach Matteo Lucchini è risalita in sesta posizione. Rinviate, infine, Hermaea Olbia-Lpm Bam Mondovì ed Exacer Montale-Eurospin Pinerolo. Anche per le “pumine” di Davide Delmati le notizie sono piuttosto confortanti, con gli ultimi tamponi che hanno dato esito negativo.

Anche per la Lpm Bam Mondovì, dunque, così come per le altre società che hanno dovuto fare i conti con il Covid-19, sembra sia finalmente giunto il momento di tornare in campo. Ecco il consueto quadro con le ultime gare giocate, la classifica aggiornata ed il programma del prossimo turno:

Risultati della 2^ giornata di ritorno – Gir.- Ovest

Hermaea Olbia Lpm Bam Mondovì RINV. Exacer Montale Eur. Pinerolo RINV. F. Busto Arsizio Club Italia Crai 3-1 A&S Roma Sigel Marsala 3-1 Cus Torino G.W. Sassuolo 3-1

La classifica

Pos. squadra Gare giocate Punti 1 A&S Roma 7 18 2 Lpm Bam Mondovì 6 13 3 Lpm Bam Mondovì 8 13 4 Eur. Pinerolo 7 12 5 G.W. Sassuolo 8 11 6 F. Busto Arsizio 8 10 7 Cus Torino 6 9 8 Hermaea Olbia 6 8 9 Club Italia Crai 5 4 10 Exacer Montale 5 1

Il programma della 3^ giornata di ritorno – 29/11/20