Bra, ricordando Oberto Gili tra sfiziose ricette di cucina e piena solidarietà

Se credete che il Coronavirus abbia messo in lockdown anche la solidarietà, vi state sbagliando. Un piccolo assaggio (è proprio il caso di dire) ce l’abbiamo a Bra con il bucettario realizzato per ricordare Oberto Gili nell’anno in cui non è possibile disputare il 5° memorial sul campo di calcetto.

Che cos’è il bucettario? Lo spiega la dottoressa braidese Renata Gili direttamente su Facebook: “È un libro di ricette con un significato per me speciale: gli amici di mio fratello Bu, quest’anno, causa Covid, non hanno organizzato l’ormai consueto torneo di calcetto in sua memoria ma a quanto pare non si sono fatti fermare! Ed è proprio vero che le idee migliori vengono sempre nei momenti di difficoltà! Hanno deciso di raccogliere tanti ricordi e ricette da parte di amici e familiari di Bu (grazie a tutti coloro che hanno contribuito!) per farne un libro di cucina in nome della sua passione che, nel suo ultimo anno, si è trasformata in studio intenso per il Master in Cucina Popolare Italiana dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo”.

Aggiungendo: “Tra foto amatoriali, fatte nelle cucine di ognuno e qualche disegno abbiamo visto il nostro progetto diventare realtà. Il grazie più grande, dal profondo del mio cuore, va agli amici di Bu: con la loro presenza costante lo mantengono sempre qui, vivo, con noi. Per info e prenotazioni scriveteci in messaggio privato oppure per email a bucettario@gmail.com ”.

Ma non è tutto: “Questo libro è un modo per far conoscere a tutti il nostro Oberto, per far divertire in cucina e per sostenere la Lilt (Lega Italiana Lotta Tumori), delegazione di Bra, che con grande lavoro promuove attività di ricerca e prevenzione e assiste pazienti oncologici e familiari. Con una donazione di minimo 15 euro, è in omaggio una copia del Bucettario! Le copie sono disponibili a partire dal 4 dicembre”.