La rotatoria sulla provinciale tra Savigliano e Marene aprirà la settimana prossima

Sarà aperta al traffico tra lunedì 30 e martedì 1° dicembre, la rotatoria situata lungo la strada provinciale 662, all’ingresso del comune di Marene arrivando da Savigliano.

La Provincia ha sistemato l’incrocio con via Roma con una nuova rotatoria già bitumata con i primi strati di asfalto e quasi pronta. Per ragioni di temperatura esterna non idonea, l’ultimo strato di usura dell’asfalto (tappetino d’usura) sarà realizzato in primavera, mentre il sistema di illuminazione è pronto e sarà attivato con l’apertura. Restano da finire le aiuole e gli arredi finali.

“Si tratta di un intervento atteso dai marenesi - commenta la sindaca Roberta Barbero -. La richiesta della rotatoria era già stata fatta anni fa dal sindaco Pellissero. Nel 2017 si è palesata la possibilità di concretizzare l’opera grazie ai fondi della Provincia della Regione. L’ingresso in questione era molto pericoloso perché per entrare in Marene occorreva attraversare la corsia in direzione Bra-Saluzzo e si rimaneva in mezzo a un tratto di strada della provinciale in cui le macchine sfrecciano ad alta velocità. Un passaggio pericoloso in particolare nei giorni di nebbia. Le stesse difficoltà si riscontravano anche nell’uscita dal paese. L’intervento oltre a facilitare la viabilità, renderà anche più sicura la strada grazie a una riduzione della velocità a cui saranno costretti i mezzi per via della nuova rotatoria”.