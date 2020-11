Limone Piemonte alla vigilia della stagione invernale: in paese lavori ovunque, tra timori e speranze (VIDEO)

Siamo tornati a Limone Piemonte, un mese e mezzo dopo la tragica alluvione dello scorso 2 ottobre. In paese si lavora per ripristinare la viabilità, mettere in sicurezza gli edifici e le sponde del Vermenagna.

I soldi del governo, 15 milioni per tutto il Piemonte - anche se a Limone i danni ammonterebbero a circa 80 - per ora non sono arrivati. Ma bisogna fare in fretta, prima che nevichi e in vista della stagione invernale, fondamentale per la vita del paese.

In giro non c'è quasi nessuno, solo cantieri. E voglia di ripartire. Ma lo stallo è evidente, si attendono le decisioni sull'apertura degli impianti sciistici, che creano un indotto importantissimo, tra alberghi, seconde case, negozi, ristoranti, bar e scuole di sci.

Nel videoservizio realizzato da Barbara Simonelli e Marco Primatesta a Limone, le parole del sindaco Massimo Riberi.