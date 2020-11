A Rifreddo si dimezzano i positivi al Covid, il sindaco: "Occorre mantenere alta l'attenzione e rispettare le regole"

Buone notizie sul fronte Covid-19 dal comune di Rifreddo. I casi di positività al coronavirus si sono, infatti, dimezzati passando dai quindici di una decina di giorni fa agli attuali sette.



“Per fortuna - ha commentato il primo cittadino Cesare Cavallo - i casi delle scorse settimane si stanno a poco a poco negativizzando e i nuovi contagi sono contenuti. Inoltre va detto che nessuno dei nostri concittadini è attualmente ricoverato”.



Ritornando ai dati va detto che dopo aver superato l’uno per cento della popolazione colpita ora il rapporto tra residenti e positivi si attesta allo 0,5. Un calo deciso che fa ben sperare ma che sicuramente non mette al riparo i cittadini del piccolo comune della Valle Po dal rischio contagio.



“Infatti - aggiunge il primo cittadino - invito tutta la cittadinanza a non abbassare la guardia e a rispettare scrupolosamente le normative nazionali e regionali in materia di prevenzione del rischio Coronavirus perché, solo così, potremo contenere il contagio e sperare di superare una volta per tutte questa lunga emergenza sanitaria”.