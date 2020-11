Diano d’Alba, malore improvviso costa la vita all’imprenditore Angelo Abrigo

Si è diffusa rapidamente, creando grande sensazione non soltanto nel centro langarolo, la notizia dell’improvvisa scomparsa dell’industriale Angelo Abrigo, fondatore e titolare della Abrigo Spa, nota azienda con stabilimento in frazione Ricca di Diano d’Alba.



Settantadue anni compiuti nel marzo scorso, l’imprenditore è stato stroncato da un malore accusato nelle prime ore di questa mattina (mercoledì 25 novembre) mentre si trovata nel suo ufficio. A nulla sono purtroppo valsi i soccorsi.



Imprenditore molto conosciuto, alla testa di una realtà d’eccellenza che oggi occupa oltre 70 collaboratori, Abrigo aveva fondato l’azienda con sede in via Alba-Cortemilia nel 1979. Lungo oltre quarant’anni di quotidiano impegno l’aveva trasformata da piccola officina meccanica in un marchio internazionale leader nel campo dell’automazione robotizzata di packaging e taglio a ultrasuoni per l’industria alimentare e non.



Una realtà che negli ultimi lustri, grazie al sempre presente supporto prestatogli dalla moglie Maria Pia e complice anche l’ingresso in azienda dell’unico figlio Stefano e della nuora Daniela, è stata protagonista di un’ulteriore crescita segnata dall’apertura ai mercati esteri, con l’inaugurazione di una prima filiale in Canada (2005) seguita poi, tra il 2014 e il 2015, dal varo di sedi anche in Cina, a HangZhou, e in India, a Bhosari, prima di guardare anche al mercato Usa.



"Un grande imprenditore e innovatore, una persona estremamente concreta, di grande intelligenza e altrettanta modestia, che lascerà un grande vuoto nella nostra comunità", lo ricorda il sindaco di Diano d'Alba Ezio Cardinale, che ne rimarca anche l’impegno, assiduo e discreto, a sostegno di molte attività di volontariato del paese: "Era davvero sempre presente e disponibile, ogni qualvolta ce ne fosse bisogno, anche se non aveva bisogno di farsi vedere. Con grande affetto tutta la nostra comunità si stringe al dolore della famiglia e dei suoi collaboratori".

Le esequie dell’imprenditore sono fissate per le ore 10.30 di venerdì 27 novembre presso la sede aziendale, in via Alba-Cortemilia 128 a Ricca di Diano d’Alba. Nello stesso luogo famiglia, collaboratori e amici si riuniranno domani sera, giovedì, alle ore 18, per la recita del rosario.