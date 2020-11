Alba, il Comune mette in vendita due Guzzi della Polizia Municipale

Il Comune di Alba ha messo in vendita alcuni veicoli finora utilizzati dalla Polizia municipale.

Attraverso apposito bando, sono acquistabili:





il furgone Fiat Ducato targato CY008ZR, chilometri percorsi 41.542, nove posti a sedere e alimentazione ibrida benzina/metano, immatricolato il 26 gennaio 2006;

due motociclette Guzzi 750. La prima targata CM25768 è stata immatricolata il 30 settembre 2005; la seconda targata CX35687 è stata immatricolata il 13 aprile 2006. Entrambe hanno 744 di cilindrata e sono a benzina.



La base d’asta per tutti e tre i veicoli è di 500 euro ciascuno.



Gli interessati all’acquisto dovranno far pervenire la propria offerta entro e non oltre le ore 12 del prossimo 22 dicembre, attraverso raccomandata con avviso di ricevimento, oppure a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Alba, piazza Risorgimento, 1 - piano primo, durante l’orario di apertura al pubblico.



Ulteriori informazioni e modalità del plico sul bando pubblicato sul sito del Comune: https://www.comune.alba.cn.it/64-servizi-di-polizia-municipale/polizia/624-news.