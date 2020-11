Alba, un servizio di dog sitter per le famiglie costrette in quarantena

Il Gruppo Cinofilo Misericordie Piemonte ha attivato, in collaborazione con la Misericordia Santa Chiara Alba, un servizio di dog sitter rivolto a tutti i proprietari di cani che a causa di esposizione al Covid-19 sono costretti in quarantena o all’isolamento fiduciario.



Il servizio prevede due uscite giornaliere e sarà disponibile per la città di Alba e Comuni limitrofi.



Per informazioni e contatti è possibile telefonare al Gruppo Cinofilo Misericordie Piemonte (cell. 339/4840049).