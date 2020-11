Barolo: anche il castello Falletti si tinge di rosso per la giornata internazionale contro la violenza sulle donne

Per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, oggi (mercoledì 25 novembre), il castello comunale Falletti di Barolo, sede del WiMu, si tinge di rosso.

Una testimonianza anche “a distanza” da parte della comunità barolese, in questo difficile momento di emergenza sanitaria, per sensibilizzare sul tema del rispetto, necessario alla crescita di una società civile, e per ribadire il rifiuto e la condanna alla violenza di genere.