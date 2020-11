Bra, al via la campagna di tesseramento 2020/21 per i soci del Museo della Bicicletta

Soci del Museo della Bicicletta di Bra, a raccolta! È scattata la campagna di tesseramento 2020/21 per ripartire nel segno dell’adesione, in un periodo segnato dall’emergenza sanitaria legata al Covid-19.

Una campagna di tesseramento diversa dalle altre, come spiega il presidente e fondatore della permanente, cavaliere Luciano Cravero : “ Il secondo lockdown ha imposto un altro stop a visite e conviviali, ma torneremo ad essere più forti di prima. E vogliamo farlo grazie al sostegno delle nostre socie e dei nostri soci. Solo insieme possiamo superare questo difficile Gran Premio della Montagna ”.

Nei quindici anni di vita, il Museo che ha sede in corso Monviso 25, ha visto passare tanti campioni delle due ruote di ieri e di oggi. Elisa Balsamo, protagonista ai recenti campionati europei di ciclismo su pista a Plovdiv; Francesca Fenocchio; Franco Balmamion; Francesco Moser; Italo Zilioli; Gianbattista Baronchelli; Massimo Ghirotto; Guido Messina; Imerio Massignan; Piero Coppi; Maurizio Damilano; Gianni Savio; Matteo Cravero; Beppe Conti; Domenico Cavallo.

Sono solo alcuni dei nomi che hanno lasciato un segno del loro passaggio, lasciando in dote autografi, gadget, borracce, accessori, foto, magliette, che si uniscono al ricco patrimonio di cimeli che abbracciano oltre cento anni di storia del mezzo a pedali.

Sue le repliche della bici da portalettere, da gelataio e molte altre opere che fanno la gioia di grandi e piccini durante le visite, oggi paralizzate fino a nuovo ordine per effetto dell’ultimo Dpcm.

Ma il presidente è fiducioso: “Siamo chiusi, ma questo non vuol dire che non siamo vivi. Il sogno è continuare a far crescere ed arricchire il Museo con novità e sorprese da proporre appena usciremo dall’emergenza”.