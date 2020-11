Cuneo: rose gialle sulla rotonda di corso Francia in ricordo delle donne vittime di violenza

Rose gialle per le donne vittime di violenza. Le hanno posate questa mattina, mercoledì 25 novembre, Giornata internazionale contro la violenza sulla donna, accanto alla lapide posta nella rotonda tra corso Francia, via Pertini e via Pavese, una rappresentanza di socie dello Zonta club Cuneo.

Il momento, in ricordo delle donne che non ci sono più, vittime della violenza di genere, si ripete ogni anno dall’inaugurazione nel 2016.

“Quest’anno la partecipazione, per le norme di sicurezza anticontagio non ha potuto essere del club al completo – sottolinea la nuova presidente Lina Giammusso Fontana – ma tutte eravamo presenti col pensiero e con il cuore per ricordare le donne vittime della violenza nella giornata commemorativa. Il nostro impegno come club, il cui obiettivo è l’avanzamento dello stato della donna e la realizzazione di azioni per attuarlo, è sempre in prima fila contro questa piaga dalle molteplici forme: fisica, psicologica, economica che spesso purtroppo sfocia nel femminicidio.

Il 25 novembre è una data simbolica da ricordare, ma ogni giorno dell'anno deve essere rivolto a vincere questa guerra. L’adozione della rotonda in corso Francia con la realizzazione della lapide sono un bellissimo progetto ideato e realizzato dal nostro Club nel 2016“.

Zonta Cuneo, con il patrocinio del Comune, aveva voluto questa targa all’ingresso della città, in una via di grande passaggio automobilistico, per portare a nome della collettività cuneese l’attenzione sul dramma e sul ricordo delle tante donne che non ci sono più. Una posizione netta condivisa per dire, anche in questo modo, “no” alla violenza di genere.

.