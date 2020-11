Graglia (FI): "Governo salvi la stagione sciistiva, impensabile fermare secondo settore per fatturato in Piemonte"

“La conferenza Stato-Regioni ha tracciato la rotta sugli impianti sciistici, approvando all'unanimità delle linee guida per la loro riapertura in sicurezza. Non e' praticabile pensare di stoppare il secondo settore per fatturato in Piemonte non considerandolo essenziale". Ad affermarlo, in una nota, il vice presidente del Consiglio Regionale, Franco Graglia. “Non esiste una quantificazione economica per ristorare i danni che subirebbe questo comparto che rischia veramente di collassare se venisse fermato per tutti i mesi invernali, dopo aver già subito ingenti danni lo scorso inverno - aggiunge l'esponente azzurro -.



Lancio un appello al Governo affinchè riveda l'ipotesi di chiusura degli impianti che pare più improntata ad una visione ideologica della montagna, come luoghi di vacanza di una piccola minoranza di privilegiati e ricchi. La montagna e' economia culturale, turistica, produttiva e molto altro ancora, se il Governo dovesse non prendere in considerazione il nostro appello di apertura degli impianti in sicurezza rischia di buttare al macero anni di politiche a favore del ripopolamento delle aree marginali italiane". Ad affermarlo il vicepresidente del Consiglio regionale Franco Graglia, responsabile regionale del Dipartimento Turismo per Forza Italia.