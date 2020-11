Si chiama “La mia doppia faccia” la campagna fotografica ideata e organizzata dal Consiglio regionale in occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, a cui hanno aderito diversi artisti uomini piemontesi , a testimonianza del fatto che per aiutare le donne vittime di violenza, bisogna prima occuparsi degli uomini violenti: riconoscendoli e fermandoli.