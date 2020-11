L'appello del sindaco di Castagnito "A Natale sosteniamo le attività locali piuttosto di quelle su Internet"

Dall'alimentare all'abbigliamento, passando alla cartolibreria fino alla cura per se stessi, sono diverse le attività commerciali presenti nel comune roerino di Castagnito.

Il momento tutt'altro che facile per l'economia, anche in questa seconda ondata sanitaria pesante, impone restrizioni governative che vedono dappertutto numerose serrande abbassate.

Per scongiurare il rischio di totale chiusura dei negozi commerciali e artigianali presenti in Castagnito, il primo cittadino Carlo Porro, rivolge un appello alla popolazione.

"Al di là della moda del momento e delle manie di acquisto sulle piattaforme online come Amazon, torniamo ad essere più altruisti rinunciando noi a qualche cosa per dare un aiuto agli altri che con fatica devono andare avanti. Se vogliamo essere collaborativi non solo a parole ma con i fatti: contribuiamo a sostenere un'attività presente sul territorio".