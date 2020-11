Lo scalone di San Michele Mondovì si tinge di rosso contro la violenza sulle donne

Anche il comune di San Michele Mondovì scende in campo per la lotta all'eliminazione della violenza contro le donne e pone l'attenzione su questo fenomeno, ancora troppo diffuso e talvolta sottovalutato, con due importanti iniziative.

"Viste le restrizioni imposte dalla pandemia" - spiegano dal comune - "proponiamo a tutti la visione dello spettacolo teatrale 'Ti amo da morirNe' scritto, diretto ed interpretato da Filomena Vasellino. Lo spettacolo è un omaggio alle tante donne vittime di violenza domestica, con una particolarità: a raccontare come sono andate le cose ed a come si è arrivato al triste epilogo, è la vittima stessa che si rivolge agli spettatori come se fossero coloro che assistono silenti e passivi a questo dramma, senza far nulla".

Per la la visione gratuita del filmato basta accedere sulla pagina Facebook del Comune o cliccare qui.

Per sensibilizzare maggiormente l'attenzione su questo tema di triste attualità il rinnovato scalone di piazza Umberto I verrà illuminato di rosso come segno di partecipazione del comune a questa ricorrenza.