Lunedì sera Consiglio comunale di Busca, in streaming

Lunedì prossimo, 30 novembre, alle ore 20,30 si terrà il Consiglio comunale, che torna in forma telematica in seguito alle regole cui il Piemonte è sottoposto a causa dell’emergenza sanitaria da pandemia Covid19.

La seduta pubblica e la massima trasparenza sono garantite dalla trasmissione in streaming sul canale youtube del Comune di Busca al seguente link: https://www.youtube.com/channel/UCR8xchDljJlnbagY0VC_x4Q

Questi i punti che saranno discussi: approvazione dei verbali della seduta del Consiglio comunale dello scorso 16 ottobre; Ordine del giorno proposto dal Sindaco e dai Capigruppo consigliari sulla grave situazione finanziaria e carenza infermieristica nelle case di riposo; Ordine del giorno proposto dal Sindaco e dai Capigruppo consigliari circa il ripristino del collegamento ferroviario Torino-Cuneo-Ventimiglia-Nizza e del collegamento stradale attraverso il colle di Tenda; Ordine del giorno proposto dal Sindaco e dai Capigruppo consigliari in merito a "Solidarietà e sostegno ai territori piemontesi colpiti dall'alluvione il 2 ottobre 2020"; nomina del revisore unico dei conti per il triennio 2020/2023; aggiornamento del Regolamento per la sorveglianza e il telecontrollo del territorio con valutazione di impatto privacy; approvazione della perizia di stima per l’alienazione immobili ricevuti in eredità dalla signora Romana Fornero; variazione di bilancio esercizio finanziario 2020/2022; adozione della proposta progettuale della revisione di classificazione acustica comunale; protocollo d'intesa per il progetto "Il cerchio allargato"; varie ed eventuali.