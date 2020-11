Lutto a Bra e Sanfrè: addio a Edoardo Pennacino, morto a 20 anni

Edoardo aveva 20 anni e tanta voglia di vivere, ma il destino se l’è portato via. Il cuore del giovane braidese ha smesso di battere a causa di una malattia incurabile. Edoardo Pennacino se n’è andato così, circondato dall’affetto dei propri familiari.

Attraverso il manifesto funebre, i genitori hanno rivolto un sentito ringraziamento al personale medico e paramedico dell’ospedale di Candiolo per le cure prestate al loro caro figlio.

Il funerale sarà celebrato venerdì 27 novembre, alle ore 10, nella parrocchia dei Santi Pietro e Paolo in Sanfrè. L’ultimo viaggio di Edoardo sarà verso il cimitero di Bra, dove riposerà in pace per sempre.