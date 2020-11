Macron parla alla Francia, da sabato riapriranno i negozi e a dicembre tornerà il coprifuoco

Da sabato 28 novembre in Francia riapriranno tutti i negozi e sarà consentita l'attività fisica delle persone purchè entro 20 km dal proprio domicilio e per un massimo di tre ore. L'annuncio è stato fatto questa sera da Emmanuel Macron in diretta alla tv francesi annunciando una fase di allentamento delle misure restrittive.



Il secondo step scatterà il 15 dicembre ammesso che non si superino i 5mila contagiati al giorno. Quindi cadrà l'obbligo di usare l'autocertificazione e i francesi si potranno spostare anche tra le regioni ma sarà istituito un coprifuoco dalle 21 alle 7. Per quanto riguarda il Natale e Capodanno sarà possibile trascorrerlo in famiglia. Rimarranno vietati eventi, manifestazioni e raduni di ogni genere e tipo.



Bisognerà attendere il 20 gennaio per la riapertura di bar, ristoranti e palestre. Al momento non viene presa in considerazione l'apertura degli impianti sciistici, anche se uno spiraglio per la ripartenza di queste strutture potrebbe esserci nel primo mese del 2021.