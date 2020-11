Monchiero mette mano all’illuminazione pubblica

Tempo di lavori in quel di Monchiero, dove, grazie a un contributo di 50mila euro ottenuto partecipando a un bando statale per opere volte a incrementare l’efficienza energetica delle infrastrutture comunali, l’Amministrazione guidata da Riccardo Ghigo sta provvedendo alla sostituzione delle vecchie plafoniere dell’illuminazione pubblica a “vapori di sodio” con quelle di nuova generazione a “led”.



L’intervento riguarda le vie Monchiero Alto, Monforte e Vecchia Stazione, piazza Padre Paolo Abbona e parte della località Borgonuovo.



Dal primo cittadino arriva "un sincero e doveroso ringraziamento al perito Alessandro Torelli di Cuneo, che ha curato la progettazione, al geometra Diego Bianco di Cuneo, responsabile della sicurezza, all’architetto Riccardo Borello, tecnico all’edilizia pubblica del Comune, quale responsabile del procedimento e alla ditta Cerri Gianfranco & c. di Dogliani per la grande la competenza, professionalità e solerzia con cui ha realizzato l’opera".