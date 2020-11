Vezza d'Alba, sospeso il divieto di abbruciamento di residui vegetali prodotti e bruciati sul posto

Dal 1°novembre 2020 fino al è entrato in vigore il divieto di abbruciamento per lo stato di massima pericolosità incendi boschivi su tutto il territorio regionale del Piemonte.

Per sostenere l'economia agricola nelle zone montane e collinari e in accordo con le associazioni di categoria il sindaco di Vezza, Carla Bonino, ha emesso un'ordinanza per la sospensione del divieto di abbruciamento di residui vegetali prodotti e bruciati sul posto (vedere il calendario indicato sul sito del Comune nella sezione ordinanze sindacali www.comune.vezzadalba.cn.it ) riservandosi la facoltà di ricorrere ad un'ulteriore deroga nel periodo primaverile su richiesta delle aziende agricole locali.

Il primo cittadino fa sapere che fino al si riserva di sospendere, differire o vietare l'abbruciamento in tutti i casi dove si presenteranno condizioni metereologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli, e in tutti i casi in cui dall'attività di abbruciamento possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità, o di massima pericolosità di incendi boschivi.