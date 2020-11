Ezio Panero ricorda Diego Armando Maradona: "Che emozione quando lo sfidavo con il Lecce, era unico, assoluto!"

Il mondo del calcio piange Diego Armando Maradona, scomparso all'età di 60 anni. Una vera e propria leggenda, talento irraggiungibile secondo quanti lo hanno ammirato dal vivo, compagni di squadra o avversari che siano.

Lo sport più amato perde un'icona intramontabile, destinata a rimanere tale nell'eternità.

Ezio Panero, oggi nello staff tecnico del Fossano, ha sfidato in più di un'occasione Maradona negli ultimi anni '80, quando con il suo Lecce affrontava il Napoli di Diego e le altre big di Serie A.

Il suo ricordo del mitico Pibe de oro: "La notizia mi ha colpito molto. Ho sfidato il Napoli di Diego con il Lecce in più di una partita, raccogliendo anche qualche risultato positivo. Era assoluto. I giocolieri di solito sono in strada, lui sapeva dare spettacolo in campo. Era un incanto vederlo. Già prima della partita, durante il riscaldamento, gli occhi erano tutti per lui. Ho avuto modo di conoscerlo anche perchè era padrino della figlia del mio capitano Juan Barbas, argentino come lui e Barbas era il padrino di sua figlia. Veniva nel nostro albergo prima delle partite con il Napoli e ricordo che Mazzone sottolineava, a modo suo, come lui fosse l'unico avversario che potesse entrare nel suo albergo prima di una partita. Ho giocato con Francini e Baroni, sui compagni al Napoli. Mi hanno raccontato come fosse disponibile e umile con tutti, staff, massaggiatori, magazzinieri. Aveva un carisma unico. Il San Paolo tramava, sono ricordi indelebili per me."