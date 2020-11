Tribunale di Cuneo: verrà trasferita a Torino il p.m. Chiara Canepa

Nella mattina di Venerdì 20 novembre presso il Tribunale di Cuneo, si sono insediati i tre nuovi giudici.

Accumunati dalla loro giovane età, Giovanni Mocci, di Nuoro, classe 1986, è alla sezione penale. Al tribunale Civile saranno assegnati Giusy Ciampa, 30 anni, di Sorrento e Michele Pasta, trentaduenne di Reggio Emilia.

Prestando giuramento e prendendo possesso del ruolo, il procuratore aggiunto Gabriella Viglione, ha premurato e augurato loro “di ricordare sempre le motivazioni che vi hanno spinti fino a questo giorno. Farete il lavoro che avete scelto e che potete svolgere in indipendenza. Le persone che entreranno in contatto con voi probabilmente vi ricorderanno per tutta la vita, non dimenticatelo”.

Ma come si dice in molte occasioni, "c'è chi viene e c'è chi va" e infatti, il pubblico ministero Chiara Canepa dopo 7 anni di servizio presso la procura di Cuneo, ha preso possesso alla procura di Torino e prestato giuramento di ruolo davanti al Tribunale martedì 24 novembre.