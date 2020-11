Miroglio Fashion, nuovo responsabile per i marchi Elena Mirò e Luisa Viola

Fabio Assecondi è il nuovo brand director di Elena Mirò e Luisa Viola, due dei marchi premium di Miroglio Fashion, la società del Gruppo Miroglio specializzata in abbigliamento femminile.



Assecondi, entrato a far parte del Gruppo Miroglio nel 2019 con la carica di "group strategy & transformation director", si è occupato della riorganizzazione degli assetti strategici dei brand, giocando in particolare un ruolo chiave al fianco del team di Elena Mirò nella definizione della nuova strategia e del conseguente percorso di trasformazione.



In precedenza aveva maturato un’esperienza pluriennale in Bain & Company a livello internazionale, occupandosi principalmente di progetti e "due diligence" per alcune fra le più rilevanti realtà del settore moda e lusso.



“Questo è un momento particolarmente stimolante per Elena Mirò e sono molto felice di questa opportunità – ha commentato Fabio Assecondi –. Raccolgo con piacere la sfida di concretizzare il piano di trasformazione studiato per il brand. Sono certo che, insieme a questo team fatto di persone preparate, che lavorano con passione, saremo in grado di implementare con successo il progetto su cui abbiamo lavorato fino ad ora e che lanceremo a breve sul mercato”.



“A Fabio Assecondi vanno i miei migliori auguri per questa nuova avventura all’interno di Miroglio Fashion”, ha dichiarato Alberto Racca, amministratore delegato del Gruppo. “Sono convinto che sia la persona giusta per questo ruolo, in quanto rappresenta pienamente i valori chiave del gruppo: spirito imprenditoriale, attenzione alla consumatrice e capacità di far accadere le cose”.



Nel nuovo ruolo, Assecondi subentra a Martino Boselli, brand director di Elena Mirò e business director premium brands, uscito recentemente da Miroglio Fashion dopo una positiva collaborazione iniziata quasi quattro anni fa. “Sono molto soddisfatto del lavoro fatto in questi anni – ha commentato Boselli –. Passo il testimone di un brand che ha raggiunto risultati significativi e che sta entrando in una nuova fase della sua storia attraverso un importante percorso di rinnovamento”.



Miroglio Fashion ringrazia Martino Boselli per i risultati raggiunti, con i migliori auguri per il proseguimento del suo percorso professionale.