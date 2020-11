Partono i laboratori online del Parco fluviale Gesso e Stura nei venerdì di dicembre

Il Parco fluviale Gesso e Stura lancia, per i venerdì di dicembre, una serie di laboratori fruibili gratuitamente online sul canale YouTube del Parco, per continuare a partecipare alle attività e esperienze proposte dal Parco, ugualmente interessanti anche se a distanza!



Si parte con “Spremimenti” laboratori di esperimenti scientifici per ragazzi tra gli 11 e i 14 anni, che erano inizialmente in programma nel mese di novembre in presenza, per un piccolo gruppo di ragazzi, e che vengono ora trasferiti online allargando così anche il numero di partecipanti. L’appuntamento è per venerdì 4 e 11 dicembre dalle ore 17 alle 18.30: i partecipanti, facendosi guidare dalle ricerche di alcuni scienziati, faranno grandi scoperte che permettono di guardare al mondo e alle nostre scelte in maniera differente e consapevole.

Coinvolgenti esperimenti per capire qualcosa di nuovo sui cambiamenti climatici e le loro conseguenze sul pianeta.



L’iniziativa è promossa e organizzata dal Parco fluviale Gesso e Stura nell’ambito del progetto Interreg Alcotra 'CClimaTT – Cambiamenti Climatici nel Territorio Transfrontaliero', cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale.



Venerdì 18 dicembre, invece, sempre dalle 17 alle 18.30 sarà la volta di AddobbaParco. L’inverno è alle porte e il Parco si prepara ad accoglierlo con un pomeriggio ricco di creatività. Con l’aiuto di mamma e papà e guidati dai folletti del Parco prepareremo originali addobbi per la cameretta.



Per partecipare a tutti i laboratori è sufficiente collegarsi al canale YouTube del Parco. La partecipazione è gratuita.



Per informazioni: telefonare allo 0171.444501 o scrivere a eventi.parcofluviale@comune.cuneo.it.