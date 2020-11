Nasce a Mondovì il primo gruppo di “Azione” in provincia

Si è costituito ufficialmente, nei giorni scorsi, il gruppo monregalese di “Azione", il movimento fondato e presieduto da Carlo Calenda.

A coordinarlo Alberto Ribezzo, imprenditore nel settore dolciario e già presidente del gruppo giovani di Confindustria Cuneo, incarico terminato nello scorso settembre.

"Lavorerò per tradurre nel mio impegno politico ciò che ho imparato nel mondo dell’impresa, senza guardare a destra e sinistra, che ritengo concetti superati. L’appello – afferma Ribezzo - è a tutte quelle persone di buona volontà, che non puntano il dito ma che si rimboccano le maniche e vogliono mettere le proprie competenze al servizio della Comunità, approfondendo le tematiche e adoperandosi per risolvere i problemi. Azione propone un impegno civile serio e costruttivo, dove competenza e moderazione rappresentano le prerogative fondamentali”.

Insieme a Ribezzo, la giovane avvocato Francesca Bertazzoli, presidente della Consulta Femminile della città e impegnata da anni nel mondo del volontariato e dell'associazionismo.

"Ho deciso di aderire a questa nuova esperienza – spiega - perché guarda ai contenuti in modo propositivo e si rivolge specialmente ai giovani ed a tutte quelle persone che negli ultimi anni hanno deciso di non votare: vogliamo dare loro spazio, ascoltandoli e portando avanti le loro proposte"

Nel corso delle riunioni, molto partecipate soprattutto da giovani, svoltesi nelle scorse settimane sono nati i primi comitati tematici, attraverso i quali tutti i componenti potranno lavorare a proposte concrete per il futuro di Mondovì, secondo le proprie competenze ed inclinazioni.

Commenta l’onorevole Enrico Costa, parlamentare di Azione:

“Saluto con entusiasmo la nascita di ‘Mondovì in Azione’: una ventata di ottimismo e di competenza che potrà essere utile alla crescita della città e che si rivolge a tutti coloro i quali vorranno impegnarsi in questo nuovo progetto. Sono grato ad Alberto e Francesca ed a tutte le persone che si sono già rese disponibili, è il primo passo di un percorso che – sono certo – coinvolgerà tanti anche fra coloro che in passato non si sono mai avvicinati ad una forza politica. Questo è il primo gruppo che nasce e sarà seguito da molte prestigiose adesioni nelle altre aree della provincia. Stiamo mettendo a punto il Coordinamento Provinciale che sarà composto, oltre che da Ribezzo e Bertazzoli, da Pietro Danna e da tanti amministratori e personalità della società civile che guardano con interesse al progetto avviato da Carlo Calenda”.

Per contattare “Mondovì in Azione” è sufficiente scrivere una mail a:

mondoviazione@gmail.com

Facebook @mondoviazione