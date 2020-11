Radicali Cuneo in assemblea: Filippo Blengino confermato segretario

Si è chiusa domenica sera l’assemblea annuale dell’Associazione Radicali Cuneo che ha rinnovato gli organi dirigenti e approvato diversi documenti. Come prima cosa l’assemblea ha cambiato il nome dell’associazione territoriale di Radicali Italiani, prevedendo l’aggiunta alle parole “Radicali Cuneo” di “Gianfranco Donadei”. Con questa decisione l’associazione viene quindi intitolata allo storico esponente politico e neuropsichiatra radicale scomparso nel 2018. “Un gesto più che dovuto” ha detto il Segretario uscente Filippo Blengino nella sua relazione, aggiungendo: “Gianfranco è stato uno dei fondatori del Partito Radicale e ha combattuto per tutta la sua vita per i diritti degli altri, con l’arma più potente di tutte: la nonviolenza”.