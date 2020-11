Savigliano, Maurizio Occelli al posto di Gioffreda in Consiglio comunale

Maurizio Occelli (FdI) confermato in Consiglio comunale al posto di Tommaso Gioffreda che ha rassegnato le sue dimissioni ieri, dopo tre anni e mezzo di incarico. 41 anni, agricoltore, in passato è già stato due volte consigliere comunale di opposizione. Nel 2017 si era candidato a sostengo della coalizione per Gioffreda Sindaco portando a casa 147 voti.

“Le dimissioni di Gioffreda sebbene attese sono arrivate un po’ come un fulmine e ciel sereno, ma mi fa piacere entrare in Consiglio anche se in corso. Sono già stato due volte consigliere e come in passato vorrei occuparmi principalmente sulle questioni agricole e sulle frazioni, spesso dimenticate e in cui mancano servizi.

Già membro della Consulta Giovani e di quella Ecologica, Occelli vorrebbe poi concentrarsi sugli aiuti al piccolo commercio: “Ora come ora la grande distribuzione e i colossi dell'e-commerce fanno una concorrenza spietata. Inoltre, appena si potrà vorrei aiutare i giovani nell’organizzazione degli eventi”.

Il passaggio ufficiale, domani sera durante il Consiglio comunale.