Indagine Eduscopio 2020: il Vallauri di Fossano in testa nelle graduatorie relative al lavoro

Quest’anno l’orientamento non consentirà di farVi visitare il Vallauri di Fossano con la presenza delle nostre classi, in situazione. Non è una limitazione da poco per noi, perché ciò che fa l’esperienza formativa e l’itinerario di crescita di un ragazzo non sono soltanto i contenuti e i curricoli dichiarati sulla carta, ma (e forse specialmente) l’ambiente formativo nel quale si realizzano.

Il clima di una scuola è una dimensione che non si può esprimere a parole, va abitato. Il clima sono le prassi comunicative, modalità di lavoro e intelligenze organizzative, sono il modo di salutarsi e di vivere il tempo scuola, sono le strumentazioni tecnologiche, i laboratori e le modalità di impiego, sono gli stage con le aziende del territorio, sono le esperienze sfidanti che la Scuola offre, sono i rapporti emotivi ed empatici con i professori e con i propri pari, sono le aree di progetto, sono l’organizzazione, sono il piacere di venire a scuola.

Tutto ciò non potrà essere narrato, anche se è una componente determinante nella costruzione della motivazione allo studio e nel proprio pensarsi in un futuro possibile.

E’ vero che i nostri migliori ambasciatori sono gli studenti che frequentano o hanno frequentato la nostra scuola, ma vedere e immergersi nei nostri spazi e nei nostri “non luoghi” sarebbe stata esperienza sicuramente orientante.

“Faremo del nostro meglio per sostituire la visita classica, in presenza degli studenti, con degli incontri serali e (speriamo) con un giorno di “porte aperte” un po’ anomalo, che cercherà di farvi conoscere gli spazi e i laboratori, anche se senza le classi e le lezioni ordinarie.” - afferma il preside Paolo Cortese.

Sarà l’occasione per ascoltare e per chiedere. Per comprendere e per suscitare curiosità. Per capire che cosa offrono i nostri percorsi tecnologici ed economici. Che cosa sa offrire il nostro Liceo delle Scienze Applicate.Per capire perché, in certe condizioni, è facile appassionarsi allo studio.L’ultima rilevazione di “Eduscopio 2020” – indagine che confronta i risultati in uscita di 7.400 scuole superiori - ha visto il “Vallauri” in testa nelle graduatorie relative al lavoro: il “Vallauri” come scuola di spicco per garantire occupazione coerente col piano di studi e lavoro permanente.Per noi è un orgoglio, ma anche una responsabilità a continuare su questa strada, ormai tracciata e collaudata da anni.Questo infatti è un esito che non si improvvisa, che richiede anni di lavoro e di studio ed una squadra di docenti appassionata: solo il confronto costante con le aziende più innovative del territorio (hanno firmato convenzioni con noi 384 aziende), con il Politecnico e con il mondo possono definire percorsi di studio sfidanti.

Invitiamo a visitare il sito: www.vallauri.edu