La solidarietà non si ferma: edizione "virtuale" per il Fitwalking del Cuore

Il Fitwalking del Cuore nel 2021 diventa maggiorenne, quella che ci si appresta a vivere è infatti la 18esima edizione.

La solidarietà non si ferma. L’A.s.d. Scuola del Cammino Fitwalking ed il Comitato Organizzatore ne sono così convinti che ne hanno fatto lo slogan di questa edizione che sarà per cause di forza maggiore virtuale.

Non potrà esserci la grande festa in piazza e la camminata sulle strade di Saluzzo, Manta e Verzuolo ma ogni persona, attraverso l’iscrizione, potrà dare il suo contributo perché l’evento è virtuale ma la solidarietà è reale.

Quanto raccolto dalle iscrizioni continuerà infatti ad essere devoluto, proporzionalmente al numero degli iscritti, al sostegno delle associazioni che prendono parte alla raccolta iscrizioni e dei progetti presentati.

Il meccanismo è molto semplice: è sufficiente acquistare il pettorale - al costo di 5 Euro – come sempre tramite le associazioni che prenderanno parte alla raccolta iscrizioni e postare sul profilo Instragram e sulla pagina Facebook dell’evento, dal 17 al 24 gennaio 2021, la propria foto o un breve video indossando il pettorale e con le mani a cuore così da ricreare una grande piazza virtuale in attesa di potersi di nuovo abbracciare e camminare vicini gli uni agli altri.

“Abbiamo pensato a lungo cosa fare per l’edizione 2021 del Fitwalking del Cuore. Poi dopo alcune riunioni avute col comune di Saluzzo e col Comitato organizzatore abbiamo deciso che, ancor più alla luce dei problemi economici causati dalla pandemia, la solidarietà non poteva fermarsi proprio quest’anno. Noi ci abbiamo messo tutto l’entusiasmo e l’impegno ora tocca al cuore di ognuno fare la sua parte. Siamo certi che il grande popolo del Fitwalking del Cuore risponderà alla grande come sempre." hanno tenuto a sottolineare i fratelli Damilano ed direttivo della manifestazione