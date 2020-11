Nuoto: Settore Istruzione Tecnica, qualificati on line 50 tecnici in "Piemonte e Valle d'Aosta"

Procede anche in “zona rossa” la formazione del Settore Istruzione Tecnica di Piemonte e Valle d’Aosta. In attesa che riaprano le piscine, sabato 21 novembre si sono svolti gli esami di circa cinquanta allievi dei corsi federali di Allievo Istruttore e Istruttore Base.

Di seguito le considerazioni del Coordinatore SIT di Piemonte e Valle d’Aosta, Cristiano Guerra: “È stato un ottimo lavoro di squadra, gestito congiuntamente fra la segreteria di settore e i docenti esaminatori. La perfetta collaborazione ci ha permesso di gestire circa 50 allievi delle nostre due regioni di riferimento, distribuiti in tre sessioni d’esame con due commissioni esaminatrici ciascuna. Per lo svolgimento degli esami abbiamo utilizzato due piattaforme zoom differenti, al lavoro contemporaneamente con una regia unica che coordinava e verificava il rispetto del cronoprogramma inviato ai candidati. Grazie all’esperienza maturata in questi mesi su questa piattaforma - ormai popolare - non abbiamo riscontrato particolari problemi da parte degli allievi. La modalità di valutazione remota si è dimostrata affidabile e funzionale e sarà un supporto anche per il prossimo futuro. Adesso attendiamo la riapertura delle piscine, per poter svolgere la parte pratica in acqua dei rispettivi corsi”.

Prosegue quindi la formazione dei corsi federali di Allievo Istruttore e Istruttore Base, in modalità remota tramite il portale della FIN nazionale, in attesa di poter svolgere la parte pratica in presenza non appena disponibili le piscine.