Sci alpino femminile: giovedì il parallelo di Lech, le novità del format

Giovedì 26 e venerdì 27 novembre la Coppa del mondo propone il terzo appuntamento stagionale dopo l'opening di Soelden e le gare di Levi, con un parallelo femminile e maschile sulla pista austriaca di Lech, l'unico previsto dopo i cambiamenti di date recentemente apportati dalla Federazione Internazionale a causa del Covid-19. L'altro parallelo rimasto in calendario è infatti fissato per i Mondiali di Cortina, mentre le finali di Lenzerheide in marzo ospiteranno solamente un parallelo a squadre.

Il regolamento prevede che vengano utilizzati sci da gigante, con una distanza fra una porta e l'altra variabile dai 16 ai 20 metri. Le qualificazioni sono previste sulla distanza di due run (una sulla corsia rossa, l'altra sulla corsia blu), la cui somma di tempi determinerà la classifica che premierà alla fase successiva i migliori 16 tempi (contrariamente all'anno scorso, dove venivano promossi i migliori 32 classificati). In caso di uscita in una delle run, il concorrente sarà eliminato automaticamente.

I sedici promossi verranno posizionati in un tabellone tennistico (il tempo più basso gareggerà contro il tempo più alto e così via). Novità anche per la fase ad eliminazione diretta: ottavi di finale, quarti di finale, semifinali e finali saranno disputati sempre su due run, con i concorrenti a scambiarsi le corsie fra una manche e l'altra. Il tempo totale più basso accederà al turno successivo, in caso di uscita nella prima run delle due run, il concorrente prenderà 0"50 di penalità. Il distacco massimo applicabile al termine della prima run sarà di 0"50. Nella seconda run i cancelletti si apriranno con il distacco accumulato nella prima run, in maniera tale che il primo concorrente a tagliare il traguardo, sarà quello che avanzerà al turno successivo.

Gli eliminati negli ottavi parteciperanno al tabellone dal 9° al 16° posto, chi uscirà nei quarti concorrerà per il 5°-8° posto, infine i punti di fine gara verranno assegnati con la consueta modalità (100 al vincitore, 80 al secondo e così via fino a 1 punto per il 30simo) e varranno naturalmente per la classifica generale di Coppa del mondo, ma non per quella di specialità.

Se non è previsto alcun parallelo per il resto della stagione in Coppa del mondo, non altrettanto si può dire per i Mondiali di Cortina 2021, dove il format sarà presente sia nella gara individuale che in quella a squadre, in cui l'Italia ha conquistato il bronzo ad Are 2019.

L'Italia si presenterà alle qualificazioni della gara femminile di giovedì (al via alle ore 10, mentre le finali sono previste alle ore 17.45 con diretta televisiva su Raisport ed Eurosport) con Marta Bassino, Federica Brignone, Nicol Delago, Lara Della Mea, Sofia Goggia, Roberta Melesi, Martina Peterlini, Laura Pirovano e Marta Rossetti.