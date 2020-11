Piemonte: messo a bando il 99% delle risorse del PSR 2014-2020

“Stiamo lavorando per riprogrammare i fondi europei nelle disponibilità della Regione per essere d’aiuto a far ripartire le nostre aziende agricole e altrettanto stiamo facendo con il Fondo dello sviluppo regionale per tutte le imprese del Piemonte - sottolinea il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio - . Servono risorse vere e soprattutto immediate per sostenere la nostra economia. L’Europa deve dimostrare di essere vicina nei fatti e non solo con le parole”.