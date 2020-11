CClimaTT: appuntamento online il 3 dicembre per la diretta dell’evento di chiusura del progetto

Giovedì 3 dicembre, dalle ore 9.15 alle ore 12.30, si terrà online l’evento “CClimaTT, la parola ai partner. Dai risultati di progetto agli scenari futuri”. L’appuntamento conclude il progetto Interreg Alcotra 'CClimaTT. Cambiamenti Climatici nel Territorio Transfrontaliero', che per oltre tre anni ha visto impegnati enti italiani e francesi in un percorso di ricerca, comunicazione e sensibilizzazione sugli effetti dell’innalzamento delle temperature nell’area compresa tra il basso Piemonte e l’area alpina della regione PACA. L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube del Parco Fluviale Gesso e Stura.

Nel corso della mattinata interverranno i partner di progetto per esporre i risultati delle attività in ambito locale: il Parco fluviale Gesso e Stura, capofila, l’Ente di gestione Aree Protette Alpi Marittime, la Regione Piemonte e l’Unione di Comuni 'Colline di Langa e del Barolo' per il versante italiano; il Parco nazionale del Mercantour e il Parco nazionale degli Ecrins per quello francese. Sarà inoltre presente il Segretariato Congiunto Alcotra, che porterà un aggiornamento sull’avanzamento dei lavori per la definizione della nuova programmazione Alcotra 2021–2027, con particolare riferimento all’impulso che il Green Deal europeo genererà sulle misure ambientali.