Cuneo, modifiche al progetto di rigenerazione della caserma Montezemolo: "Niente più auditorium chiuso, ma un'area all'aperto"

Caserma Montezemolo, a che punto siamo? Si potrebbe riassumere così l’interpellanza presentata dalla Lega Cuneo nel consiglio comunale del mese in corso. Il documento illustrato da Laura Peano prende le mosse dalla scoperta - tramite un contatto scritto tra associazione “Di Piazza in Piazza” e Regione Piemonte - di un incontro online tra Comune e Regione in cui quest’ultima ha visionato i progetti di rigenerazione della caserma contenuti nell’Agenda Urbana e alcune modifiche richieste proprio dal Comune; a seguito dell’incontro si sarebbe poi deciso di procedere con l’intervento in modo condiviso con l’organo regionale.

Lega chiede quando sia avvenuta la videoconferenza - se prima o dopo la pubblicazione del bando di realizzazione - e se le istanze presentate da associazioni e comitati di quartiere abbiano trovato (e troveranno, nella futura collaborazione tra i due enti) posto e riscontro.

Quesiti con cui il consigliere Ugo Sturlese (Cuneo per i Beni Comuni) si trova perfettamente in accordo, sostenendo come esigano risposte ben precise: “Il nostro gruppo ha seguito in maniera puntuale tutto l’iter della procedura riguardante caserma Montezemolo – ha sottolineato - e il 17 febbraio abbiamo inviato alla Regione un documento in cui abbiamo evidenziato come le ultime prese di posizione del sindaco in vista dell’approvazione del bando avessero introdotto elementi di confusione in merito alle intenzioni della maggioranza. Risulta quindi importante capire, alla fine, che cosa sia stato messo nel bando e cosa sia stato valutato durante la videoconferenza con la Regione”.

A rispondere, l’assessore Mauro Mantelli, che ha cercato di fare chiarezza in merito alla situazione: “Il fabbricato che pensavamo potesse diventare il cosiddetto auditorium non si trova nelle condizioni strutturali adatte a ospitare una struttura di questo tipo: su questo si è sviluppata l’interlocuzione con la Regione, che si è denotata di diversi incontri tecnici e che hanno visto anche i funzionari regionali venire direttamente sul posto. Ci siamo insomma trovati costretti a ripensare la struttura nell’ottica di realizzare un’area aperta che potesse assolvere alle stesse funzioni previste dalla strategia (che deve adattarsi alle situazioni). L’incontro online ha visto l’illustrazione delle ragioni per cui abbiamo dovuto realizzare questa scelta, dimostratasi lungimirante; oggi, avere un’area all’aperto per scopi di coesione sociale, è molto più praticabile rispetto a una struttura chiusa, date anche le modifiche che l’evento pandemico apporterà nella gestione della città sul lungo periodo”.