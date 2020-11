I ringraziamenti al Lions Club di Busca e valli dai bimbi dell'infanzia Oltre Maira di Dronero

La scuola dell'Infanzia di Dronero Oltre Maira,IC DRONERO, ha potuto realizzare il progetto "Un tuffo di colore " grazie alla generosità del Lions club Busca e Valli .

Venerdì 6 novembre presso i locali della scuola vi e’ stata una mini inaugurazione con affissione targa di ringraziamento alla quale hanno partecipato per il Lions club Busca e Valli il Presidente Francesco Lerda e Dante Degiovanni che ha seguito il progetto sin dalla sua nascita, ,la pittrice Tallone,la Dirigente scolastica Bertola Vilma, e ha seguito il progetto sin dalla sua nascita, ,la pittrice Tallone,l a Dirigente scolastica Bertola Vilma, le insegnanti e i piccoli alunni.



I soci del Lions Club Busca si sono dimostrati sensibili alle esigenze dei nostri bambini nella creazione di un ambiente accogliente e curato ,elemento indispensabile per donare un benessere psicologico ed emotivo ai nostri piccoli alunni.

La nostra scuola nell'autunno 2018 e' stata sede di un incendio nel quale molti disegni,dipinti sulle pareti sono stati distrutti.Il Comune di Dronero ,in modo tempestivo ha sanificato e ritinteggiato i locali ora,con la generosa donazione del Lions Club Busca e valli , le pareti hanno ripreso vita e si sono animate di folletti,fiumi,arcobaleni,palloncini realizzati dalla pittrice Mirella Tallone.



I bambini della scuola dell'Infanzia di Oltre Maira,la Dirigente dell'I.C. DroneroVilma Bertola e le insegnanti ringraziano di cuore l'associazione per aver finanziato questo progetto.