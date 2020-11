"Le piste da sci non sono discoteche. Se non potremo aprire, per Limone Piemonte sarà la fine" (VIDEO)

Lungo la strada romana con il giovane assessore ai Giovani, Sport e Cultura del comune di Limone Piemonte. Enormi i danni, che hanno colpito al cuore il paese. Un sentiero che ha anche un grande valore affettivo per i limonesi e per i turisti. Un percorso immerso nella natura cancellato dalla violenza dell'acqua.

Luca Ferrari interviene anche sulla questione impianti sciistici: "Lo sci è uno sport individuale, che si fa all'aperto. Al governo diciamo che si può sciare, le piste non sono discoteche. Chi dice il contrario non sa di cosa sta parlando".

Rabbia e frustrazione in paese. Dure le parole di un albergatore: "Non abbiamo prenotazioni. Qui, se non parte la stagione sciistica e non aprono gli impianti per Natale, è la fine. Per noi vuol dire perdere la fetta più importante del nostro lavoro".

Il servizio di Barbara Simonelli e Marco Primatesta.