Roreto di Cherasco piange la scomparsa di una stimata maestra

Ha toccato profondamente l’intera comunità cheraschese la notizia, diffusasi in paese questa mattina, della morte di Marisa Panero, 53 anni, conosciuta e apprezzata insegnante elementare presso le scuole di Roreto.



Originaria della stessa frazione, la donna non ha purtroppo superato le conseguenze della malattia che da qualche tempo la affliggeva, dopo che, per l’improvviso incedere di un analogo male, si era ritrovata a piangere il marito, 54enne dipendente Sire, mancato nel gennaio 2017.



"Una notizia che ci sconvolge tutti – spiega il sindaco cheraschese Carlo Davico – perché parliamo di una persona veramente stimata e ben voluta da tutti, sempre solare e grandemente disponibile, ben al di là di quelli che sarebbero stati i suoi doveri d’ufficio, coi suoi studenti e con le famiglie del paese che coi loro figli avevano avuto la fortuna di incontrarla nel loro percorso scolastico. Siamo colpiti e ci stringiamo con affetto al dolore dei suoi cari".



La donna lascia i figli Matteo e Alessandro, la madre Anna col padre Agostino, il fratello Gianni, la cognata Tiziana con Giancarlo, i nipoti Michela e Luca.



I suoi funerali si terranno nella mattinata di sabato 28 novembre a Roreto, alle ore 10 presso la chiesa parrocchiale di Maria Vergine Assunta. Dopo le esequie la salma verrà tumulato nel cimitero della frazione.